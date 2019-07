Explosão em usina de gás na China deixa dez mortos e 19 feridos

PEQUIM - Uma forte explosão em uma usina de gás no centro da China deixou dez mortos, cinco desaparecidos e 19 feridos nesta sexta-feira, 19, segundo um órgão de comunicação estatal. A detonação ocorreu às 17h45 (06h45 em Brasília) em uma oficina da fábrica Henan Coal Gas Group localizada em Yima, cidade de Sanmenxia que fica a 900 km de Pequim.

A explosão afetou uma unidade de refrigeração da usina, mas não as áreas dos tanques de gás, disse uma agência local, citando uma fonte das autoridades.

A emissora de televisão estatal CCTV transmitiu imagens de destroços, pessoas em pânico e médicos com seus jalecos brancos ensanguentados, protegendo o nariz com lenços. Vídeos postados nas redes sociais mostram uma enorme coluna de fumaça cinza e muito densa no local.

Acidentes industriais

Acidentes industriais mortais são comuns na China, onde os regulamentos de segurança são muitas vezes mal aplicados. Em novembro passado, um vazamento de gás em uma fábrica de produtos químicos causou uma explosão que deixou 23 mortos em Zhangjiaku, cidade hospedará os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, localizada 200 quilômetros a noroeste de Pequim.

Em março, uma explosão em uma fábrica de produtos químicos na província de Jiangsu, no leste do país, matou 78 pessoas e feriu centenas, destruindo janelas de prédios residenciais próximos.

Em 2015, a China sofreu um dos seus piores acidentes industriais, quando uma explosão em uma fábrica de produtos químicos na cidade portuária de Tianjin, no norte do país, matou pelo menos 165 pessoas. / AFP