Explosão em veículo com fogos de artifício deixa um morto no México

MÉXICO - Uma explosão no interior de um veículo que transportava material pirotécnico sem medidas de segurança necessárias deixou uma pessoa morta e nove feridas no município de Acambay, no Estado do México, informaram autoridades locais na sexta-feira, 23.

O material era levado em uma caminhonete e seguia para a comunidade de Cerrito de Tixmadeje durante uma peregrinação por causa do aniversário do Santíssimo de Bairro de Guadalupe, disse em nota o governo estadual.

Os nove feridos foram levados para diversos hospitais da região, e quatro deles tiveram que ser transferidos por via aérea. A pessoa que morreu foi um homem de 52 anos.

Este é o mais recente de vários acidentes deste tipo no México. No último dia 13 de junho, uma explosão ocorreu em um depósito de fogos de artifícios em um mercado do município de Zumpango, também no Estado do México, deixando duas pessoas feridas.

Já no início de maio, uma explosão em outro depósito de fogos de artifício, desta vez em um armazém de pirotecnia, deixou 14 mortos na cidade de Chilchotla, estado de Puebla.

Além disso, uma série de explosões em um mercado de fogos de artifício em Tultepec, deixou 42 mortos em dezembro do ano passado. / EFE