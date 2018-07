Explosão fere 10 policiais na Turquia

Nenhum grupo havia assumido o atentado, mas rebeldes curdos já utilizaram policiais como alvos no passado. Em discursos na cidade de Van, perto de Igdir, Erdogan descartou, na sexta-feira, negociar com rebeldes.

O ataque ocorreu quando a polícia estava em embates com ativistas curdos tentando conter manifestação de suporte à prisão do líder do partido curdo PKK, Abdullah Ocalan, apesar da proibição da manifestação. As informações são da Associated Press.