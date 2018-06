Explosão fere oito pessoas na Turquia

O governador da província de Istambul, Huseyin Avni Mutlu, descartou a possibilidade de um ataque terrorista e explicou que o incidente foi causado por um vazamento de gás ou uma bomba de gás. A explosão ocorreu em uma oficina de embalagens no piso térreo do edifício, que causou um incêndio rapidamente extinto, relatou a agência de notícias Dogan.

De acordo com o escritório de Mutlu, oito pessoas ficaram feridas na explosão; uma pessoa estava em estado grave. Um bombeiro foi tratado por inalação de fumaça, disse. Segundo o jornal Hurriyet, uma mulher grávida que pulou de uma sacada no segundo andar do prédio está entre os feridos.

É a segunda explosão causada por gás na Turquia nos últimos dias. Na sexta-feira, uma explosão em uma padaria na cidade de Denizli, no sudoeste, matou uma pessoa e feriu outras 36. Fonte: Associated Press.