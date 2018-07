Explosão mata 13 policiais em ataque rebelde na Índia

Após o ataque a polícia iniciou uma ampla operação na região para procurar os rebeldes. Os maoístas têm lutado contra as forças do governo há mais de quatro décadas, exigindo distribuição de terras e empregos para fazendeiros sem-terra e a população mais carente. Conhecidos como Naxalites, em uma referência à vila de Naxalbari, no Estado vizinho de Bengala Ocidental, onde o movimento começou, em 1967, os rebeldes foram inspirados pelo líder revolucionário chinês Mao Zedong.

Milhares de pessoas, incluindo policiais, militantes e civis, morreram em episódios de violência nos últimos anos. Atualmente os rebeldes atuam em 20 dos 28 Estados da Índia. As informações são da Associated Press.