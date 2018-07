Explosão mata 18 durante marcha religiosa no Paquistão

A bomba, acionada por controle remoto, foi instalada perto de um poste de energia, disse Sohail Chatta, chefe da polícia local. Segundo ele, a bomba explodiu durante a aproximação da marcha de fiéis.

"Houve uma forte explosão a alguns metros da procissão e todos nós fugimos às pressas", disse Imran Iqbal, um dos integrantes da marcha. "Escombros estavam em todos os lugares, uma nuvem de poeira nos cercou. Muitas pessoas morreram na hora."

Os xiitas, que correspondem a 20 por cento da população do Paquistão, são alvo frequente de ataques cometidos por grupos militantes sunitas que os consideram desertores do Islã.

O ritual deste domingo fazia parte do Arbain, ou Chehlum, uma das principais cerimônias religiosas do calendário xiita.

A violência entre a maioria sunita e a minoria xiita do Paquistão já existe há décadas, mas o conflito sectário se intensificou desde que militantes sunitas aprofundaram os laços com a Al Qaeda e com insurgentes do Taliban.

Essa aproximação se deu após a adesão do Paquistão à campanha dos EUA contra os militantes, seguindo os ataques de 11 de Setembro.