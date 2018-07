Explosão mata 4 policiais e 2 civis na Turquia Uma bomba caseira explodiu durante uma manifestação de apoiadores do grupo separatista curdo PKK no sul da Turquia neste domingo, ferindo quatro policiais e dois civis, de acordo com a mídia local. A bomba, escondida atrás de uma lixeira, explodiu na cidade de Sehan, no província de Adana, sul do país.