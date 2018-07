Explosão mata 56 xiitas em Cabul, no pior ataque sectário da era pós-Taleban Duas explosões mataram ontem 60 peregrinos xiitas e feriram centenas no Afeganistão. As vítimas celebravam a Ashura, o principal feriado do xiismo. O maior atentado, contra uma mesquita de Cabul, onde 56 morreram, é considerado o mais sangrento ataque sectário no Afeganistão desde a queda do Taleban, em 2001. Cresce o temor de que as ações sejam o prenúncio de uma espiral de violência entre xiitas e sunitas.