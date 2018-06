Explosão mata 7 civis no Afeganistão

Ataques noturnos têm sido um assunto controverso entre o presidente afegão, que afirma não querer tropas internacionais nas aldeias, e a Otan, que alega que sua presença nesses vilarejos é fundamental para capturar os comandantes do Taleban.

As mortes neste domingo desencadearam protestos entre os locais contra as forças norte-americanas que atuam na área. "Morte à América!", um homem gritou em um vídeo da Associated Press. Os moradores exibiram os corpos das vítimas enrolados em cobertores e lençóis.

A operação no distrito de Sayd Abad visava a capturar um combatente do Taleban que estava escondido no vilarejo, disse Shahidullah Shahid, porta-voz da província de Wardak. As tropas internacionais e afegãs capturaram o militante, mas em seguida foram atacadas por insurgentes. Durante, que durou cerca de duas horas, pelo menos uma grande explosão foi ouvida, afirmou Shahid. O confronto terminou com a morte de quatro insurgentes.

Moradores encontraram a mesquita parcialmente destruída e começaram a cavar os escombros para retirar os corpos. Shahid revelou que algo explodiu e matou sete dos aldeões no local. Segundo ele, os militantes vestiam coletes-bomba, mas não estava imediatamente claro se essa foi a causa da explosão.

Um porta-voz das forças internacionais no Afeganistão confirmou a morte de quatro insurgentes na operação, mas não tinha qualquer informação sobre baixas civis. A Otan informou em comunicado que um soldado afegão também foi morto. As informações são da Associated Press.