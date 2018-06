Explosão mata 9 em siderúrgica chinesa

PEQUIM - Nove pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas em razão de uma explosão no interior de uma siderúrgica situada na cidade chinesa de Shaoguan, na província do Cantão, informou nesta terça-feira a agência "Xinhua".

A explosão ocorreu na tarde desta segunda-feira, 14, quando operários instalavam um novo equipamento na Shaoguan Steel. Oito pessoas morreram no momento da deflagração, enquanto a nona vítima fatal ainda chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu. Um dos feridos continua em estado grave.

As autoridades locais investigam as causas do acidente.