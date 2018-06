Explosão mata cinco no Japão

TÓQUIO - Cinco pessoas morreram em uma explosão ocorrida dentro de uma fábrica de químicos da Mitsubishi Materials no oeste do Japão nesta quinta-feira, informou a emissora de TV NHK, citando informações da polícia.

Um oficial do Corpo de Bombeiros local, em Yokkaichi, não pôde confirmar de imediato as mortes, mas disse que 17 pessoas sofreram ferimentos em consequência do incêndio, cinco delas com gravidade.

Não havia mais detalhes disponíveis de imediato. Um funcionário da Mitsubishi Materials disse que a empresa ainda estava reunindo informações sobre o ocorrido. Os bombeiros disseram que o fogo foi apagado. / REUTERS