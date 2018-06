Explosão mata dois policiais no Iraque A explosão de uma bomba matou dois policiais no Iraque neste sábado, informaram dois oficiais iraquianos. Eles disseram que o explosivo foi acionado no momento em que a patrulha policial passava, na cidade de Tal Afar, a 420 quilômetros da capital Bagdá. Três policiais ficaram feridos.