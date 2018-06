Explosão mata governador da província de Áden no Iêmen

Atualizada às 9h17

Uma explosão matou o governador da província de Áden, cidade portuária no sul do Iêmen, e seis de seus guarda-costas, neste domingo, 6, segundo autoridades locais. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O governador Gaafar Mohamed Saad estava viajando para seu escritório na manhã deste domingo, quando a explosão atingiu seu comboio na área de Rimbaud.

Em uma declaração publicada na internet, supostos membros do Estado Islâmico dizem que a bomba foi colocada em um carro estacionado na rota pela qual o comboio passou. A explosão matou o governador da província portuária, que fica no sul do Iêmen, e seis de seus guarda-costas.

Na declaração, o grupo classifica Saad como um "tirano" e adverte aos "chefes dos infieis" do Iêmen que irá realizar "operações para cortar suas cabeças podres".

O Estado Islâmico já reivindicou uma série de atentados este ano que, segundo levantamento feito pela Associated Press, matou ao todo 159 pessoas e feriu 345.

No sábado, homens armados e mascarados mataram um oficial da inteligência militar e um juiz conhecido por sentenciar militantes da Al-Qaeda, também em Áden. Ninguém reivindicou esses ataques. (Fonte: Associated Press)