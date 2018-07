Explosão mata quatro soldados e fere seis no Paquistão A explosão de uma bomba no Paquistão matou quatro soldados e deixou outros seis feridos nesta quarta-feira. De acordo com informações da polícia, o alvo era um veículo militar que escoltava um ônibus escolar cheio de crianças na cidade de Quetta, no sudoeste do país.