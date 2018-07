Explosão mata soldado britânico no Afeganistão

LONDRES - Um soldado britânico foi morto numa explosão durante uma patrulha a pé na província de Helmand, no sul do Afeganistão, o Ministério da Defesa afegão informou neste sábado.

O caso, ocorrido ontem, elevou para 394 o número de britânicos mortos no Afeganistão desde o início das operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país, em 2001. Apenas este ano, foram 46 britânicos mortos.

A maioria dos 9,5 mil soldados britânicos que operam no Afeganistão está em Helmand, onde combatem militantes do grupo radical islâmico Taleban como parte de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

As informações são da Associated Press.