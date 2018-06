Explosão na capital da Turquia deixa ao menos 28 mortos e 61 feridos

(Atualizada às 17h51) ANCARA - Um atentado com carro-bomba ocorrido nesta quarta-feira, 17, no centro de Ancara, capital da Turquia, contra um comboio militar deixou ao menos 28 mortos e 61 feridos, informou o governo turco.

O vice-primeiro-ministro e porta-voz do Executivo islamita turco, Numan Kurtulmus, disse que este incidente é um "ataque contra toda a pátria" e destacou que entre os mortos há também vários civis, embora não tenha dito quantos são e nem tenha atribuído o atentado a grupo algum.

Um funcionário do Ministério de Interior turco explicou que a explosão ocorreu durante o horário de rush em uma área perto dos comandos centrais da Marinha, da Força Aérea, do Estado-Maior do Exército e do Parlamento da Turquia. O governador de Ancara, Mehmet Kiliclar, já havia afirmado que a explosão aparentemente tinha como alvo um comboio de ônibus carregando soldados.

"Acreditamos que um carro carregado com explosivos tenha sido detonado", disse o governador para agência estatal de notícias Anadolu.

De acordo com a imprensa turca, alguns carros foram incendiados na explosão e dezenas de ambulância e unidades de bombeiros foram enviados para o local. Uma grande coluna de fumaça preta pode ser observada a vários quilômetros de distância da explosão.

A polícia afirmou que ainda está investigando as causas da explosão. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas recentemente rebeldes curdos, o Estado Islâmico e um grupo de extremistas de esquerda realizaram ataques semelhantes no país. / AP, REUTERS e EFE