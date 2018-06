Explosão na maior refinaria da Venezuela mata 19

Algumas casas dos arredores ficaram danificadas no acidente, informou Ramírez. De acordo com a governadora do Estado de Falcón, Stella Lugo, "as áreas que tinham de ser evacuadas foram evacuadas." "A situação está sob controle. Claro que ainda há um incêndio, mas...os especialistas me disseram que não há risco de outra explosão", afirmou a governadora.

Amuay faz parte do complexo de Paraguana, que também inclui a refinaria de Cardón. Juntas, as refinarias processam 900 mil barris de petróleo e 200 mil barris de gasolina por dia. Ainda não se sabe até que ponto o acidente pode comprometer os embarques de petróleo da Venezuela, que é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). As informações são da Associated Press.