Explosão na Nigéria mata 95 pessoas A explosão de um caminhão-tanque carregado de combustível no Estado de Rivers, sul da Nigéria, deixou ontem pelo menos 95 mortos - incluindo várias mulheres e crianças - e 18 feridos, de acordo com a polícia rodoviária nacional. O veículo tombou após se chocar contra outros três carros em uma estrada, no início da manhã. A maior parte da população de Rivers vive abaixo da linha da pobreza e muitos se aproximaram para tentar aproveitar o combustível derramado. Segundo testemunhas, nesse momento ocorreu a explosão.