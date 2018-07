Explosão na Noruega deixa ao menos 1 morto, diz rádio

"Eu vi que algumas janelas no prédio do VG e na sede do governo foram quebradas. Algumas pessoas cobertas de sangue estavam nas ruas", disse um jornalista à rádio estatal NRK. A rádio informou que a explosão parece ter ocorrido perto do Ministério de Finanças, que fica vizinho ao escritório do primeiro-ministro e à redação do tabloide VG.

"Existe vidro por todos os lados e é um caos completo. As janelas de todos os prédios vizinhos foram arrebentadas", disse o jornalista Ingunn Andersen, da NRK. Fotos publicadas no website da NRK mostraram vidro quebrado na frente da fachada destruída do edifício do tabloide VG, enquanto soldados fechavam a área e pessoas rodeavam alguns feridos. As informações são da Dow Jones.