Explosão na Turquia mata 1 e fere pelo menos 10 Uma explosão supostamente provocada por uma mulher-bomba matou uma pessoa e feriu outras dez na cidade de Bingol, no leste da Turquia, segundo informou o ministro do Interior, Idris Naim Sahin. O ministro afirmou que a explosão ocorreu nos arredores de uma unidade do partido governista, mas descartou que o prédio seria o alvo da ação. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela explosão, mas insurgentes curdos que lutam pela autonomia já realizaram outros atentados à bomba no passado. O conflito já matou centenas desde 1984. As informações são da Associated Press.