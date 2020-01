Explosão no Afeganistão mata 2 crianças e fere 9 pessoas, diz autoridade local

AFEGANISTÃO - Duas bombas explodiram quase simultaneamente em uma estrada no norte do Afeganistão nesta terça-feira, 14, matando duas crianças e ferindo nove pessoas, disse uma autoridade local.

As explosões ocorreram na cidade de Mazr-i Sharif, capital da província de Balkh, disse Adil Shah Adil, porta-voz do chefe de polícia da província. Ele disse que dos nove feridos, oito são civis e um é membro das forças de segurança afegãs.

Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque, mas o Taleban intensificou os ataques em Balkh nas últimas semanas e em outras partes do norte do Afeganistão. No início deste mês, os insurgentes reivindicaram um ataque a um posto policial em Balkh, que matou nove policiais.

Hoje, o Taleban domina praticamente metade do Afeganistão, realizando ataques quase diários que atingem soldados, forças de segurança e funcionários do governo, mas também matam dezenas de civis - mesmo enquanto mantêm conversações de paz com um enviado dos EUA que busca uma resolução para os 18 anos de idade. guerra, o conflito mais longo da América. /AP