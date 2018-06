Explosão no Central Park, em Nova York, deixa um ferido

NOVA YORK - Um homem de 19 anos ficou gravemente ferido no pé esquerdo neste domingo, 3, após uma explosão de origem desconhecida no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com a emissora CBS, a vítima estava subindo em uma pedra quando pisou em algo que explodiu. A polícia disse às redes NBC e ABC que informações preliminares indicam que tenha sido um acidente com fogos de artifício, por volta das 11 horas no horário local (meio-dia em Brasília).

"Soou como um canhão. Eu pensei que foi uma coisa de 4 de julho", disse Sara Gordon ao Daily News, em referência às comemorações do Dia de Independência dos Estados Unidos.

O Corpo de Bombeiros disse que o homem sofreu um ferimento grave e que possivelmente tenha de amputar o pé. Ele foi levado para um hospital. O seu estado de saúde não foi divulgado.

"Sua perna esquerda foi severamente atingida, todos os ossos e músculos", disse John Murphy, um visitante que veio da cidade de Connecticut. Ele disse que permaneceu no local com o homem até a chegada da equipe de emergência. /AP E EFE