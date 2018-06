Explosão no metrô de Santiago deixa 9 feridos

O comandante do Corpo de Bombeiros, Ivo Zuvic García, disse que os ferimentos foram causados por fragmentos de um recipiente que estava em frente a uma loja de comida na estação Escuela Militar. Ele disse que um dos feridos perdeu vários dedos.

Pelo menos 28 bombas explodiram em Santiago neste ano. Uma intensa ação policial havia feito com que as explosões fossem interrompidas, havia cerca de um mês. A explosão acontece a quatro dias do aniversário do golpe militar que em 11 de setembro de 1973 derrubou o presidente Salvador Allende. Fonte: Associated Press.