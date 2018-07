Explosão no Quênia deixa ao menos um morto e oito feridos

NAIRÓBI - A explosão de uma granada no centro de Nairóbi nesta segunda-feira, 24, deixou uma pessoa morta e ao menos oito feridas, informou a polícia local. O ataque foi o segundo realizado na capital do Quênia em menos de 24 horas. Em seu perfil no Twitter, a Cruz Vermelha anunciou que "oito pessoas foram levadas com urgência ao hospital, uma pessoa morreu depois da explosão".

As duas granadas foram atiradas apenas dois dias depois de a embaixada dos Estados Unidos no Quênia alertar sobre ataques terroristas iminentes no país africano, onde as autoridades lutam contra militantes islâmicos baseados na vizinha Somália.

De acordo com a polícia, o ataque ocorreu em um terminal de ônibus no centro da capital que estaria lotado no momento do ataque. "Uma explosão ocorreu no terminal, uma pessoa morreu e oito foram levadas ao hospital. Era uma nova granada", disse um porta-voz da polícia. Mais cedo, um explosivo semelhante foi detonado em um bar da cidade, deixando 13 feridos. Ninguém assumiu responsabilidade pelos incidentes.

O Al-Shabbab, grupo militante islâmico ligado à Al-Qaeda e que atua na Somália, ameaçou realizar ataques caso as tropas quenianas não se retirassem do território somali. Os extremistas já fizeram atentados do tipo também na Uganda. A polícia, porém, diz que não há evidências de que a granada tenha sido atirada por integrantes do Al-Shabbab.

O governo queniano culpa o Al-Shabbab pela série de sequestros de estrangeiros no país, o que ameaça a indústria do turismo. Os extremistas, porém, negam envolvimento nos casos, dizendo que Nairóbi usa os sequestros como pretexto para justificar a incursão militar na Somália.