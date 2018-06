Explosão perto de sede do partido governista na Síria deixa 53 mortos

DAMASCO - A televisão estatal síria informou que 53 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba nas proximidades da sede do partido governista Baath, no centro de Damasco.

Foram registrados pelo menos três ataques no coração da cidade nesta quinta-feira, 21. Uma segunda explosão ocorreu num outro bairro e morteiros explodiam perto do Comando Geral do Exército Sírio.

O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que 42 pessoas foram mortas após a explosão do carro, a maioria civis.

A Coalizão Nacional Síria, o principal grupo opositor do país, declarou que os que estão por trás da explosão do carro-bomba são "terroristas". Em sua página no Facebook, o grupo destacou que "quaisquer atos contra civis que resultem em assassinato e violações dos direitos humanos são ações criminosas e devem ser condenadas, independentemente de quem os realizou ou dos motivos."

As informações são da Associated Press e da Dow Jones