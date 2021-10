Explosão próxima a mesquita deixa mortos e feridos em Cabul

Uma explosão perto da mesquita Id Gah, deixou mortos e feridos, neste domingo, 3, em Cabul, informou o porta-voz do ministério do Interior, Qari Sayed Khosti. Ainda não se sabe com precisão o número de vítimas. Segundo a AFP, ao menos duas pessoas teriam morrido e três ficado feridas.

Alguns minutos antes, o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, tuitou: "Uma explosão teve como alvo durante a tarde uma reunião de civis perto da entrada da mesquita Id Gah em Cabul e matou várias pessoas".

No momento da explosão, pouco depois das 16h (no horário local), a mesquita, que é a segunda mais importante da cidade, organizava uma oração em memória da mãe de Mujahid.

Até agora, nenhum grupo ou organização armada reivindicou a responsabilidade pelo ataque. A mesquita Eid Gah, localizada na capital do Afeganistão, fica a poucos metros do palácio presidencial e da sede do Ministério da Defesa.

"De acordo com a informação que recebemos, dois civis morreram e três ficaram feridos na explosão", declarou à AFP Qari Sayed Khosti.

No sábado, os taleban anunciaram em um comunicado que durante o domingo à tarde uma oração seria celebrada na mesquita em homenagem à mãe de Mujahid.

Ahmadullah, um comerciante com loja perto da mesquita, disse à AFP que "ouviu o barulho de uma explosão seguida por tiros".

"Pouco antes da explosão, os taleban haviam bloqueado a estrada para a oração pela mãe de Zabihullah Mujahid na mesquita", acrescentou a testemunha.

Após o ataque, a área em torno da mesquita foi isolada pelos taleban, com forte esquema de segurança.

O Afeganistão tem vivido vários dias de violência desde que o Taleban tomou o controle do país, em 15 de agosto.

Em 26 de agosto, ao menos 72 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em um atentado no aeroporto de Cabul reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Com o nome de EI-K (Estado Islâmico da província de Khorasan), o EI reivindicou alguns dos atentados mais violentos cometidos nos últimos anos no Afeganistão e é grande inimigo do Taleban. / AP, AFP e EFE