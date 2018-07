Explosão soterra três pessoas em mina nas Filipinas Uma explosão danificou a estrutura de uma mina de ouro ilegal no litoral das Filipinas, deixando três trabalhadores presos nesta quinta-feira. De acordo com o chefe do Escritório de Minas e Geociências do país, Leo Jasareno, a dinamite usada para extrair minérios atingiu o poço da mina, fazendo com que a água do mar invadisse o fosso.