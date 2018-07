Explosivos encontrados em usina nuclear na Suécia

Cães farejadores detectaram as bombas durante uma inspeção de rotina na quarta-feira. O caminhão que continha os artefatos estava na parte industrial da usina, próximo à área de segurança máxima. Logo em seguida a área foi esvaziada e isolada. A polícia não detalhou a quantidade de explosivos ou o tipo de material encontrado.

Especialistas em bombas afirmaram que os artefatos não continham dispositivo de detonação, significando que não houve perigo de explosão. Segundo os investigadores, a motorista do caminhão não é suspeito de envolvimento, pois não sabia das bombas colocadas no veículo.

"Obviamente algum desconhecido plantou os explosivos no caminhão", afirmou o porta-voz da polícia, Tommy Nyman. "Nós estamos conversando com a motorista para tentar mapear seus movimentos durante o dia."

Ringhals conta com quatro reatores nucleares e fica distante 70 quilômetros da segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo. Funcionários da usina afirmaram que mesmo que o material explodisse não causaria "danos sérios" ao local, mas não disseram como chegaram a essa conclusão. As informações são da Associated Press.