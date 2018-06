Explosivos estavam perto da casa de presidente do Chipre Aproximadamente 1,5 quilo de explosivos militares foi encontrado neste sábado próximo à casa de férias do presidente do Chipre, Demetris Christofias, segundo informações da polícia. Os explosivos de alta potência e um detonador comum foram descobertos a 450 metros de distância do retiro do presidente, disse o porta-voz da polícia Andreas Angelides a repórteres. Angelides também contou que os dispositivos estavam prontos para serem usados.