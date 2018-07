Explosões coordenadas em áreas xiitas matam 60 no Iraque

Pelo menos 17 carros-bomba explodiram ontem em ruas e mercados movimentados do Iraque, matando ao menos 60 pessoas em regiões xiitas, em um dos dias mais violentos desde que insurgentes sunitas passaram a intensificar ataques sectários no país. As explosões, aparentemente coordenadas, ocorreram em cidades do sul iraquiano e em bairros de Bagdá habitados por seguidores do xiismo.

A rede terrorista Al-Qaeda e outros grupos de militantes que integram a minoria sunita intensificaram nos últimos meses sua insurgência contra o que qualificam de "discriminações" do governo iraquiano, dominado pela maioria xiita.

Há 20 dias, desde o início do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, as explosões coordenadas têm aumentado constantemente. A guerra civil na vizinha Síria - também com contornos sectários - contribui para a tensão entre as comunidades islâmicas iraquianas.

No bairro de Sadr City, reduto xiita em Bagdá, uma minivan se aproximou de um grupo de trabalhadores diaristas que estavam à beira da calçada à espera de alguma contratação. O motorista convidou todos para entrar no veículo e, em seguida, detonou os explosivos que carregava.

"Alguém me diga, por favor, por que trabalhadores pobres são o alvo? Eles só querem levar comida para suas famílias", disse o diarista Yahya Ali, que estava parado perto da minivan no momento da explosão, mas não se feriu.

Estima-se que quase 4 mil pessoas tenham morrido em razão da violência sectária no Iraque apenas neste ano, sendo mais de 810 só em julho, numa situação que leva muitos a temerem uma guerra civil no território iraquiano.

Em Kut, cidade cerca de 150 quilômetros a sudeste da capital, dois carros-bomba explodiram perto da rodoviária local, matando pelo menos dez pessoas.

Outras quatro morreram numa explosão na localidade de Mahmoudiya, 30 quilômetros ao sul de Bagdá, e outras duas morreram em uma dupla explosão em Samawa, ainda mais ao sul da capital. Os demais ataques ocorreram em Bagdá, nos bairros de Habibiya, Hurriya, Bayaa, Ur, Shurta, Kadhimiya, Risala, Tobchi e Abu Dsheer.

Na semana passada, ataques armados da Al-Qaeda contra dois centros penitenciários do Iraque libertaram cerca de 800 detentos em Abu Ghraib, entre eles inúmeros integrantes da milícia radical sunita.

Alguns analistas consideram que a fuga em massa pode estar ligada aos ataques ocorridos ontem. De acordo com autoridades iraquianas, 349 fugitivos foram recapturados. / REUTERS e NYT