Explosões de bombas no sul da Índia matam ao menos 11

Todas as grandes cidades do país foram colocadas em alerta máximo, anunciaram os canais de televisão, acrescentando que até 15 pessoas podem ter morrido nas explosões.

Hyderabad é um grande centro de TI na Índia, perdendo só para Bangalore. Microsoft e Google têm grandes escritórios na cidade.

"Ambas as explosões ocorreram dentro de um raio de 150 metros", afirmou o ministro Sushil Shinde a jornalistas, acrescentando que os explosivos foram colocados em bicicletas estacionadas no mercado lotado. "Oito pessoas morreram em um lugar, três no outro."

As explosões ocorreram menos de duas semanas após a Índia ter enforcado um homem da Caximira por um ataque militante ao Parlamento do país em 2001, que provocou confrontos violentos.

Testemunhas disseram à Reuters que ouviram pelo menos duas explosões na região de Dilsukh Nagar, em Hyderabadm logo após o anoitecer, mas poderia ter havido mais.

A TV local mostrou destroços e partes de corpos espalhados na ruaa, em um bairro lotado de salas de cinema, lojas, restaurantes e um mercado de frutas e legumes.

O primeiro-ministro Manmohan Singh chamou de "ataque covarde".

"Eu apelo ao público para manter a calma e manter a paz", disse ele em uma mensagem no Twitter.

(Reportagem de Devidutta Tripathy, Mayank Bhardwaj e Satarupa Bhattacharjya)