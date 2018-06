Explosões de carros-bomba deixam 34 mortos no Iraque

Os atentados coincidem com as comemorações de aniversário do Imã Ali, primo e cunhado do profeta Maomé e importante figura do Islã.

Ao todo, sete carros explodiram nas zonas norte, leste e central da capital iraquiana. Em Cidade Sadr, na zona leste de Bagdá, um atentado matou quatro pessoas e feriu seis. Outra explosão no mesmo bairro matou dois iraquianos e feriu mais sete.

Em Balad, uma cidade xiita cerca de comunidades sunitas situada 80 quilômetros ao norte de Bagdá, a explosão de um carro-bomba deixou seis mortos e 17 feridos.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade imediata pelos ataques, que apresentam similaridades com os grupos sunitas inspirados na rede extremista Al-Qaeda. Eles consideram os xiitas "infieis".

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 8,8 mil pessoas morreram no Iraque em 2013. É o maior número de mortes desde os conflitos registrados em 2007 e 2008. Fonte: Associated Press.