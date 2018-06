Explosões de carros-bomba matam 51 em Bagdá

A polícia disse que o primeiro ataque, realizado na noite desta quarta-feira (horário local) foi a explosão de dois carros-bomba numa área comercial de Sadr City, bairro xiita a leste da capital, que matou 31 pessoas e deixou 34 feridos.

Mais tarde, um carro-bomba que estava estacionado explodiu nas proximidades de Ur, também um bairro predominantemente xiita, e matou 11 pessoas.

As fontes da área da saúde confirmaram o número de mortos e, assim como os policiais, falaram em condição de anonimato.

A violência na capital iraquiana tem aumentado desde que militantes sunitas, liderados pelo grupo Estado Islâmico (anteriormente conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante) tomaram grandes áreas do norte e do oeste do país, incluindo a cidade de Mosul, e ameaçando invadir Bagdá. Fonte: Associated Press.