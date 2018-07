Explosões deixam 11 mortos em Bagdá Pelo menos 11 pessoas foram mortas em 3 explosões ocorridas em Bagdá ontem, segundo informou a rede britânica BBC. A primeira bomba foi detonada em frente de uma casa do subúrbio de Wahda, na região sudeste da capital iraquiana. Inicialmente, ninguém morreu ou ficou ferido mas, minutos depois, quando moradores se aproximaram do local, outra explosão matou oito pessoas. No segundo ataque, ocorrido no Distrito de Ghazaliya, no norte da cidade, outras três pessoas foram mortas. Pelo menos 183 pessoas morreram no Iraque desde o dia 13 em razão de atos de violência, segundo dados oficiais.