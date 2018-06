Explosões deixam 12 mortos e 40 feridos em Cabul

Abdullah sobreviveu à tentativa de assassinato, que ocorreu nesta sexta-feira, quando as explosões, incluindo um atentado suicida, foram direcionadas a sua equipe de campanha, em Cabul. Um segundo turno muito disputado está marcado para a próxima semana. Esse foi o segundo ataque contra Abdullah durante o turbulento processo eleitoral do Afeganistão, que vai escolher o sucessor do presidente Hamid Karzai, governante do país desde 2001.

O Conselho de Segurança da ONU condenou fortemente o ataque, fazendo um apelo por uma transição democrática ordenada no Afeganistão. Os Estados Unidos também criticaram as explosões, dizendo que "o povo afegão merece a democracia, que eles vão se exercitar na próxima semana, sem violência".

Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado, mas militantes do Taleban haviam prometido atrapalhar a realização do pleito. Fonte: Dow Jones Newswires.