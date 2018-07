Explosões deixam 23 mortos em Bagdá Pelo menos 23 pessoas morreram ontem em três explosões em bairros diferentes de Bagdá. A maior parte das vítimas estava no popular mercado de Shurt al-Raba, no sul da capital, informaram fontes de segurança iraquianas. Um explosivo teria sido detonado em meio a uma multidão de fregueses. Ao todo, mais de 82 civis teriam ficado feridos com a explosão no centro comercial de Bagdá.