Explosões deixam 24 mortos em Bagdá

Os ataques aconteceram enquanto tropas do governo enfrentavam guerrilheiros em Mosul, no norte do país, em combates que deixaram 59 mortos. Em Ramadi, a oeste de Bagdá, rebeldes tomaram centenas de estudantes e funcionários de uma universidade como reféns. Segundo oficiais do Exército iraquiano, os sequestradores se retiraram depois de um tiroteio com as forças de segurança.

De acordo com dados da ONU e do governo, mais de 900 pessoas foram mortas no mês passado no Iraque devido à violência política; desde o começo do ano, as mortes já passaram de 4.300. O governo, controlado por xiitas, culpa fatores externos, especialmente a guerra civil em andamento na vizinha Síria. Observadores independentes, porém, atribuem a violência ao descontentamento da maioria sunita com o governo. Fonte: Dow Jones Newswires.