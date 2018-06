Explosões deixam 8 pessoas mortas no Iraque

No pior ataque do dia até o momento, a explosão de uma bomba posicionada no acostamento de uma estrada explodiu no momento da passagem de uma patrulha militar nas proximidades de Mossul, no norte iraquiano. Três soldados morreram.

Em Tikrit, na região central do Iraque, a explosão de um carro-bomba resultou na morte do juiz Sajid Abdul-Amir, segundo a polícia. O ataque ocorreu no momento em que o magistrado seguiram para o trabalho.

De acordo com a missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque, somente em julho, mais de mil pessoas foram mortas em atentados ocorridos no país. Fonte: Associated Press.