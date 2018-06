Explosões deixam 82 mortos na universidade de Alepo Mais de 80 pessoas foram mortas nesta terça-feira em duas explosões na Universidade de Alepo, informaram Mohammed Wahid Akkad, o governador da maior cidade da Síria, além de uma fonte do hospital universitário. O governo sírio culpou os insurgentes pelas explosões, ao afirmar que eles dispararam dois mísseis contra a universidade. Já os rebeldes sírios afirmam que as explosões foram provocadas pelo bombardeio de um caça da Força Aérea da Síria. Tropas do governo e insurgentes combatem em Alepo desde meados do ano passado e vários bairros já foram destruídos.