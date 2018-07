Explosões deixam seis mortos no Iraque A polícia iraquiana informou que explosões mataram pelo menos seis pessoas neste domingo, nas cidades de Kirkuk e Bagdá. Em Kirkuk, no norte do país, um homem e seu filho morreram quando uma bomba artesanal que os dois montavam em casa explodiu. O coronel da polícia local, Anwar Qadir, disse que a mulher do homem, a filha e outra criança ficaram feridas na explosão, que danificou a casa da família.