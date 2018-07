Explosões e ataque deixam 20 mortos no Afeganistão

Em um dos casos, um veículo atingiu uma mina na província de Helmand, no sul do país, causando a morte de dez civis, incluindo uma criança. Outras sete pessoas do grupo, que se dirigia para um casamento, ficaram feridas na explosão.

Um comboio militar também foi vítima de uma mina, na província de Laghman, no leste afegão, com cinco soldados mortos na explosão.

Na cidade de Kandahar, um motociclista lançou um ataque suicida contra um posto de patrulha da polícia local, matando três oficiais e ferindo outros dois.

Também hoje, dois garotos foram mortos pela detonação de uma bomba deixada à beira de uma estrada da província de Zabul, no sul do Afeganistão. As informações são da Associated Press.