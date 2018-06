Explosões e disparos são registrados em Cabul

A polícia isolou a área enquanto as pessoas fugiam para um parque próximo. Outras duas fortes explosões foram ouvidas a seguir e a troca de tiros avançada pela tarde. Não havia informações sobre mortos ou feridos.

O Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque desta sexta-feira. O porta-voz do grupo insurgente, Zabihullah Mujahid, disse que o carro-bomba atingiu o que ele afirmou ser uma hospedaria da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA).

Segundo ele, homens do Taleban entraram no prédio e estavam trocando tiros com forças de segurança. Sexta-feira não é um dia útil no Afeganistão e a maior parte dos escritórios governamentais está fechada.

Um funcionário da agência de espionagem afegã, a Direção Nacional de Segurança, disse que a primeira explosão quebrou janelas de um hospital da agência, que fica nas proximidades.

A mais recente onda de violência atinge Cabul uma semana após um ataque suicida, cujo alvo era um comboio militar estrangeiro, ter matado 16 pessoas, dentre elas 6 norte-americanos.

Segundo o grupo insurgente Hezb-e-Islami, que assumiu a autoria do ataque, a ação foi uma reação à recente oferta do presidente Hamid Karzai de disponibilizar bases para os Estados Unidos no país no longo prazo. As informações são da Dow Jones.