Explosões em funeral matam oito pessoas no Iraque

As autoridades disseram que o ataque no domingo perto da capital provincial de Ramadi atingiu o funeral do brigadeiro-general Abdul-Majid al-Fahdawi, que foi morto por um morteiro em Qaim, na fronteira com a Síria, na sexta-feira, dia em que os militantes sunitas dia tomaram o controle da cidade.

Segundo as fontes, primeiro um homem-bomba detonou seus explosivos no salão onde o funeral estava sendo realizado. Dois minutos depois, o carro-bomba explodiu quando os amigos e parentes estavam fugindo. Os funcionários falaram sob condição de anonimato porque não foram autorizados a falar com a imprensa. Fonte: Associated Press.