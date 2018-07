Explosões em igrejas matam 21 e ferem 101 na Nigéria Pelo menos 21 pessoas morreram e 101 ficaram feridas em ataques a bomba contra cinco igrejas no norte da Nigéria, informou neste domingo um funcionário da agência nacional de reação a desastres. De acordo com a fonte, o número inclui os ataques aos templos cristãos no Estado nigeriano de Kaduna e confrontos que se seguiram aos atentados.