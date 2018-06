Explosões em uma casa no Vietnã deixam 10 mortos A mídia estatal do Vietnã informou que 10 pessoas, incluindo sete membros de uma mesma família, foram mortos neste domingo em uma explosão dupla em uma casa usada para estocar materiais para criação de efeitos de fumaça e fogo em filmes. Segundo a agência de notícias Tuoi Tre, o incidente ocorreu neste domingo na cidade de Ho Chi Minh, capital comercial do Vietnã.