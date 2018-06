Explosões matam 1 e ferem outros 9 no Egito

De acordo com o governo, uma das explosões aconteceu do lado de fora de um supermercado da rede Carrefour. A outra detonou próxima a uma delegacia de polícia. Oficiais acusam milícias extremistas de fazer campanha contra alvos econômicos nacionais e estrangeiros. A ação tem como objetivo minar a confiança do país, que está prestes a receber uma conferência econômica de três dias. O Egito quer anunciar projetos no valor de US$ 35 bilhões durante o evento.

No sábado, uma bomba explodiu na frente de um banco dos Emirados Árabes Unidos, matando um policial e um civil, além de fazer 16 feridos.

Os Emirados são um dos diversos países do golfo que têm financiado o governo de Abdel-Fattah El-Sissi, um ex-general que subiu ao posto após a deposição do presidente Mohammed Morsi, em 2013.

O país luta há anos contra a insurgência islâmica na Península do Sinai. Mas os ataques contra o exército e a polícia cresceram bastante após a deposição de Morsi, cujo governo tinha inclinação religiosa. Fonte: Associated Press.