Explosões matam 12 pessoas no Cáucaso russo Doze pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas na noite desta quinta-feira, após duas explosões terem atingido um posto policial na periferia da capital da república russa do Daguestão, Makhachkala. "Doze pessoas foram mortas, incluídos três civis, bem como três empregados do Ministério das Situações de Emergências da Rússia. Todas as outras vítimas fatais eram policiais" disse um porta-voz do Ministério do Interior do Daguestão, Vyacheslav Gasanov. O Daguestão é um república russa no Cáucaso que enfrenta a violência sectária.