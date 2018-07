Explosões matam 17 e ferem 50 em Bagdá Autoridades iraquianas informaram que duas explosões mataram 17 pessoas e feriram outras 50 no bairro xiita de Sadr City, no leste de Bagdá, nesta quinta-feira. Segundo os policiais, uma bomba explodiu em uma casa na noite de hoje. Alguns minutos mais tarde um carro-bomba explodiu na mesma área, quando pessoas se reuniram nas imediações da primeira explosão. Aparentemente, todos os 17 mortos pereceram na segunda explosão, muito mais potente que a primeira. Um funcionário de um hospital confirmou as mortes. Dois dos mortos eram policiais e duas mulheres foram mortas pela segunda explosão.