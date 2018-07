Explosões matam 25 na Nigéria; militantes islâmicos são suspeitos

O atentado ocorre no mesmo dia em que foi divulgada uma gravação em que um homem se identifica como o pai de uma família de sete turistas franceses sequestrados por militantes da Boko Haram.

Na gravação, ele lê uma ameaça da seita sobre intensificar os sequestros e atentados suicidas em Camarões caso as autoridades prendam mais seguidores do grupo.

A Boko Haram, que deseja instituir um Estado islâmico no norte da Nigéria, já matou centenas de pessoas desde que intensificou sua insurgência, há dois anos.

As explosões em Kano destruíram vários ônibus no bairro de Sabon Gari, habitado principalmente por migrantes do sul da Nigéria, região de maioria cristã. Policiais e militares isolaram a área após os incidentes.

Ninguém assumiu imediatamente a autoria do ataque, mas as suspeitas recaíram sobre a Boko Haram, que realiza ataques frequentes em Kano.

(Por Mike Oboh e John Irish, com reportagem adicional de Tim Cocks, em Lagos; de Felix Onuah, em Abuja; de Ibrahim Mshelizza, em Maiduguri, e de Isaac Abrak, em Kaduna)