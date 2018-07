Explosões matam 58 no Iraque; consulado francês é atingido

Os conflitos no Iraque diminuíram desde seu auge, em 2006 e 2007, quando a violência sectária causou a morte de milhares de pessoas. Mas sunitas e uma filial da Al Qaeda ainda lançam cerca de um grande ataque por mês, na tentativa de reiniciar as tensões entre xiitas e sunitas após a retirada militar dos EUA, em dezembro passado.

O maior ataque deste domingo ocorreu perto da cidade de Amara, 300 quilômetros ao sul de Bagdá, quando dois carros-bomba explodiram em frente a um santuário xiita e a um mercado, causando a morte de pelo menos 16 pessoas, disseram autoridades.

"Até agora, 16 corpos foram trazidos para o hospital, e mais de 100 pessoas ficaram feridas", disse Sayid Hasanain, uma autoridade médica local.

Com o seu principal hospital abarrotado com feridos pelos ataques, mesquitas em Amara utilizaram alto-falantes usados nas orações para pedir a doação de sangue.

Em Dujail, 50 quilômetros ao norte deBagdá, homens armados e um homem-bomba em um carro atacaram uma base militar, matando 11 soldados e ferindo sete, disse a polícia.

Pouco depois, um carro-bomba matou oito pessoas que faziam fila para procurar emprego como guardas policiais em uma empresa de petróleo na cidade de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, disse a polícia.

Kirkuk foi atingida por várias explosões. Um carro-bomba e uma moto-bomba foram detonados do lado de fora de uma delegacia de investigação criminal, matando sete pessoas e ferindo 40. Também houve mortes em Baquba, Samarra, Basra e Tuz Khurmato.

Um carro-bomba explodiu em frente a um edifício consular francês na cidade de Nassiriya, 300 quilômetros ao sul de Bagdá, matando um policial e ferindo outros quatro, disseram autoridades. O cônsul, que é cidadão iraquiano, não estava no local no momento do ataque.

Outras duas pessoas morreram e trêsficaram feridas na explosão de outro carro-bomba na cidade.

Desde a retirada das tropasnorte-americanas, insurgentes têm escolhido alvos importantes para os ataques,incluindo santuários xiitas ou edifícios militares e públicos, para mostrar que eles ainda podem realizar ataques coordenados e minar o governo.

(Reportagem de Mustafa Mahmoud em Kirkuk,Ghazwan Hassan em Tikrit, Aref Mohammed em Basra e Suadad al-Salhy e RaheemSalman em Bagdá)